Spaccio di eroina e cocaina anche se è ai domiciliari: arrestato  

Comparirà nuovamente oggi davanti al giudice: Alessio Perisci, 45 anni, è finito in manette perché sorpreso a spacciare nella casa, a Barracca Manna, dove stava scontando una pena sempre per vicende legate alla droga. Nonostante fosse ai domiciliari, come emerso nel blitz dei Falchi della Squadra Mobile, Perdisci sembra ricevesse i clienti nell’appartamento: i poliziotti hanno recuperato nell’abitazione 70 grammi tra cocaina ed eroina. Sostanze ancora da tagliare, nascoste nella cappa della cucina. Sequestrati 2.570 euro.

Nella prima udienza per direttissima, il 45enne (difeso dall’avvocato Alessio Alias) ha ottenuto i termini a difesa ed è stato accompagnato in carcere. Oggi la nuova udienza. due anni fa era Perdisci era stato arrestato per spaccio a Is Mirrionis. (m. v.)

