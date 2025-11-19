Spaccio di droga nella “zona rossa” 

Appena confermata, e allargata, la zona rossa nella zona di piazza del Carmine e subito un arresto. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono intervenuti in via Malta avendo notato la presenza sospetta di due uomini. Uno è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce, l’altro è stato bloccato dai militari: aveva con sé alcune dosi di hascisc e il materiale per il confezionamento della droga. E Khalid Elarfaouy, 32 anni di origine marocchina, in casa, ad Assemini, aveva anche altre dosi. Su disposizione del pm di turno è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Ieri mattina, assistito dall’avvocato Emilio Mameli, è stato processato per direttissima: il legale ha patteggiato una pena di tre mesi. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia per cercare di risalire anche al secondo uomo. (m. v.)

