Spaccio di droga nel palazzo dell’omicidio Sardu  

Nove mesi fa l’omicidio di Venerato Sardu, il 75enne ucciso nella sua abitazione da un suo inquilino, Fabrizio Congiu, con martello, coltello, cavo per ricaricare il telefono cellulare e probabilmente una tenaglia. Poi, da alcune settimane, la denuncia dei familiari e degli abitanti di via Ogliastra, dove è avvenuto il delitto: movimenti sospetti, attività di spaccio, abitazioni occupate abusivamente e degrado. Così i Falchi hanno avviato le indagini con degli appostamenti e giovedì sera è scattato il blitz: hanno identificato un acquirente che aveva appena comprato un etto di marijuana, risalendo così alla casa, proprio nel palazzo dell’omicidio, dove si pensava ci fosse la vendita di droga. E nell’appartamento di una coppia è stato ritrovato un altro etto abbondante di marijuana e i 350 euro ricevuti poco prima per l’ultima cessione. Alessandro Bottero, 49 anni, e Vivienne Munari (46) sono stati arrestati.

Il processo

Ieri i due sono stati processati per direttissima. Il pm Daniele Caria ha sollecitato per Bottero, visti i numerosi precedenti, la custodia cautelare in carcere, e i domiciliari per la donna. La giudice Stefania Selis, come richiesto da Teresa Camoglio, legale dei due, ha concesso i termini a difesa liberando la 46enne e disponendo i domiciliari per l’uomo. Prossima udienza il 13 novembre.

I sospetti

I due erano stati sentiti dagli investigatori, così come tutti gli altri inquilini, durante l’inchiesta per l’omicidio di Sardu, proprietario della palazzina di via Ogliastra, a Is Mirrionis. Dopo il delitto, c’è chi non ha più pagato gli affitti creando diversi problemi ai parenti della vittima. E ci sono state segnalazioni, da chi vive nella zona, di probabili attività di spaccio. Sono così iniziati gli appostamenti da parte dei Falchi della Squadra Mobile, coordinati da Veronica Madau. Sono stati registrati diversi movimenti di tossicodipendenti in una casa. Così dopo aver bloccato un acquirente con quasi un etto di marijuana (l’uomo è stato denunciato, a sua volta, per spaccio) i poliziotti sono entrati nella casa della coppia. Recuperati altra droga, 350 euro e il materiale per confezionare la sostanza. I due sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Bottero è ora ai domiciliari, la compagna in libertà in attesa della nuova udienza.

