Spaccio di droga, la parola alla difesa 

Ora la parola alla difesa. Dopo la chiusura dell’inchiesta da parte del pm Marco De Crescenzo per spaccio di droga e furti in abitazioni gli avvocati preparano la strategia, in attesa delle determinazioni della Procura: alcuni chiederanno riti alternativi e altri il proscioglimento per posizioni che ritengono marginali.

Indagati

Nicola Abis 23 anni di Oristano residente a Udine, Fabio Federico Baraglia (37) di Iglesias, Mario Sebastiano Cabiddu (58) di Abbasanta, Alessio Calderisi (29) di Ghilarza, Rubens Marco Carta (33) di Ghilarza, Thomas Cherchi (32) di Abbasanta (difesi d’ufficio da Carlo Barberio); Alessandro Atzeni (33) di Ghilarza, Ilenia Bicchiri (36) di Ghilarza (assistiti da Cecilia Fà); Janes Atzeni (45) di Oristano (difeso da Sebastiano Atzeni); Gian Carlo Pietro Cossu (57) di Ghilarza (tutelato da Andrea Deidda); Mauro Cubadda (32) di Narbolia, Salvatore Deiana (57) di Abbasanta, Massimiliano Deidda (50) di Alghero, Francesco Deriu (49) di Silanus, Davide Dettorino (42) di Selargius e Nicola Dettorino di Cagliari (45) (difesi da Gianluca Aste e Pier Liugi Meloni); Agostino Deidda (56) di Ghilarza (avvocato Angelo Battista Marras); Camillo Garau (27) di Pabillonis, Federico Ladu (30) di Abbasanta, Francesco Raffaele Lai (25) di Ghilarza, Serafino Massidda (50) di Ghilarza, Nicola Medde Doneddu (48) di Norbello, Stefano Medde (34) di Norbello (tutelati da Rita Violante); Christian Garau (37) di Pabillonis (avvocato Rinaldo Saiu); Andrea Masala (28) di Terralba, Ismaele Scano (34) di San Vero Milis, Aldo Soro (29) di Arcidano (difesi da Gian Franco Siuni); Lucio Mele (52) di Norbello (avvocato Giuseppe Luigi Cucca); Alessandro Mestroni (48) di Abbasanta (difeso da Laura Sanna); Francesco Musu (37) di Abbasanta, Gianfranco Oggianu (57) di Milis, Marco Orsolino (57) di Abbasanta, Cristian Pili (40) di Cabras, Emanuele Pinna (53) di Abbasanta, Ivo Porcu (50) di Borore (tutelati da Barbara Ibba); Massimo Oppo (35) di Oristano (avvocato Emanuele Tuscano); Antonio Perra (58) di Abbasanta (avvocata Antonella Piredda); Andrea Putzulu (47) di Ghilarza, Matteo Tugulu (39) di Ghilarza (avvocato Andrea Deidda); Antonello Quirigoni (48) di Macomer, Francesco Russo (46) di Norbello, Maurizio Sedda (56) di Ottana, Federico Solinas (37) di Oristano, Gianfranco Soma (48) di Ghilarza (difesi da Giulio Sau); Alessio Sanna (39) di Ghilarza, Fabrizio Adriano Sanna (60) di Abbasanta (avvocato Carlo Figus); Carlotta Vargiu (25) di San Vero, Elvis Nicola Vargiu (32) di Arcidano (difesi da Fabio Costa) e Veronica Zucca (33) di Ghilarza (avvocato Andrea Crobu).

