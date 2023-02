Spaccio di droga, la banda dei pusher 

Identificata dalla Procura una presunta rete di piccoli spacciatori, tutti poco più che ragazzi, che distribuiva dosi di marijuana e hashish nelle piazze di Capoterra, Sarroch e Pula. Quantità non ingenti di stupefacente, come hanno indicato gli investigatori, ma grazie ad una rete di comunicazione che si sarebbe appoggiata su messaggi istantanei e social, il gruppetto sarebbe riuscito ad effettuare un gran numero di consegne in pochi mesi. Non solo. Grazie alle intercettazioni, gli investigatori avrebbero scoperto alcuni atti intimidatori: spari con la pistola alla finestra di un giovane e minacce con il revolver puntato ad un altro ragazzo.

Gli indagati

A conti fatti sono 22 le persone finite nel registro degli indagati, quasi tutti a vario titolo con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dei capoterresi Simone Pili (23 anni), Matteo Pili (21), Gabriele Pireddu (21), Mattia Caria (23), Alessandro Vidili (22), Gianmarco Tatti (26), Alessandro Loi (32), Fabio Tavella (24), Francesco Piscedda (19), Paolo Congiu (60), Davide Marongiu (34), Maria Elisabetta Orefice (26) e Andrea Massidda (47). Vari anche gli indagati di Pula. Si tratta di Walid Retibi (20), Sebastiano Porcu (22), Giovanni Porcu (55), Giovanna Angela Piga (51) e Giuseppe Piras (42). A questi si aggiunge il cagliaritano Erik Roberto Masala (25 anni).

Le minacce

Simone Pili e Paolo Congiu devono rispondere anche di porto abusivo d’arma per aver detenuto una revolver Taurus calibro 38 special, con anche le munizioni. Secondo l’accusa la pistola sarebbe stata detenuta regolarmente da Congiu ma ceduta a Pili. Quest’ultimo è accusato anche di danneggiamento e minacce perché, in concorso con altri, avrebbe sparato alle finestre dell’abitazione di due giovani l’8 gennaio 2021. Gabriele Pireddu e Matteo Pili, invece, sono sospettati di aver minacciato un altro ragazzo puntandogli contro un revolver e sparando in aria, il 23 gennaio dello stesso anno.