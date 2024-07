Spaccio di droga, in cella padre e due figli 

La gestione dello spaccio, con base in un appartamento al numero 6 di via Seruci, era a carattere familiare. E ognuno aveva un compito: due giovani controllavano la zona, pronti a dare l’allarme in caso di intervento delle forze dell’ordine, mentre un terzo uomo gestiva i diversi clienti quasi in fila ad attendere il turno per entrare nella casa per l’acquisto delle dosi. All’interno una quarta persona, incaricata di concludere gli affari. Questa, secondo le indagini portate avanti dagli investigatori della Squadra Mobile, la ricostruzione del “modello” messo in piedi da Alessandro Pretta, 47 anni, insieme ai figli Mattia Andrea (19) e Alessio (22) con la collaborazione di Valentino Batzella (47). I quattro sono stati arrestati dai poliziotti al termine di un periodo di appostamenti e osservazione. Sequestrate alcune dosi di eroina e cocaina, circa 800 euro e due bilancini di precisione nascosti nel contatore dell’energia elettrica del condominio.

Il processo

Nel processo per direttissima di ieri, il giudice Giorgio Cannas ha convalidato l’arresto dei quattro. I tre Pretta, assistiti dall’avvocato Alessandro Deriu, sono tornati in libertà: solo per Alessandro Pretta è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora. Stesso provvedimento per Batzella (assistito dai legali Stefano Piras e Carla Paulis). Prossima udienza il 25 settembre.

Piano terra

Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Emanuele Fattori, l’attività di spaccio aveva come punto di riferimento l’appartamento al piano terra di via Seruci 6. I poliziotti hanno concentrato le loro attenzioni su quanto avveniva – come sostenuto dalle accuse – nella casa della famiglia Pretta. A controllare l’esterno del palazzo c’erano Batzella e Alessio Pretta. I clienti venivano fatti attendere anche a distanza e poi fatti entrare nell’edificio da Alessandro Pretta, per dirigersi verso l’appartamento a destra. In casa, come ricostruito dagli investigatori, c’era Andrea Pretta. Per raccogliere conferme sull’attività sono stati fermati alcuni acquirenti che avevano comprato 3 dosi di cocaina e una di eroina.

Il blitz

Quasi certamente uno dei clienti ha poi avvisato chi gestiva lo spaccio della presenza in zona della Polizia: le altre persone in attesa sono state fatte allontanare e non è escluso che ci sia stato il tempo di far sparire un po’ di droga. Ipotesi investigativa. Così gli agenti della Mobile sono intervenuti, sequestrando i soldi e i due bilancini di precisione e facendo scattare gli arresti, come disposto dalla pm Ginevra Grilletti. L’operazione si aggiunge alle ultime che hanno portato al fermo, sempre per spaccio, di altre tre persone in una settimana. (m. v.)

