Spaccio di droga, in 49 dal giudice 

Chiusa l’inchiesta su traffico e spaccio di stupefacenti, coltivazione di marijuana e altri reati minori, adesso è stata fissata l’udienza preliminare: i 49 indagati il 14 aprile saranno dal giudice che deciderà sulle richieste del pm Marco De Crescenzo e dei difensori, molti dei quali punteranno a riti alternativi o al proscioglimento per i ruoli marginali. Secondo le accuse fra il 2020 e il 2022 nell’Alto Oristanese era stato messo in piedi un importante giro di spaccio che si estendeva fino al Marghine e al Cagliaritano passando per il Terralbese. Traffici di cocaina e un importante giro di soldi, fino a 10mila euro per la droga. Un sistema collaudato in cui ognuno aveva il proprio ruolo, c’era chi finanziava l’acquisto della cocaina e dirigeva lo spaccio, chi metteva a disposizione l’auto per il trasporto infine chi la smerciava al dettaglio.

L’inchiesta

Gli indagati sono Nicola Abis di Oristano, Fabio Federico Baraglia di Iglesias, Mario Sebastiano Cabiddu di Abbasanta, Alessio Calderisi di Ghilarza, Rubens Marco Carta di Ghilarza, Thomas Cherchi di Abbasanta; Alessandro Atzeni di Ghilarza, Ilenia Bicchiri di Ghilarza; Janes Atzeni di Oristano; Gian Carlo Pietro Cossu di Ghilarza; Mauro Cubadda di Narbolia, Salvatore Deiana di Abbasanta, Massimiliano Deidda di Alghero, Francesco Deriu di Silanus, Davide Dettorino di Selargius; Agostino Deidda di Ghilarza; Camillo Garau di Pabillonis, Federico Ladu di Abbasanta, Francesco Raffaele Lai di Ghilarza, Serafino Massidda di Ghilarza, Nicola Medde Doneddu di Norbello, Stefano Medde di Norbello; Christian Garau di Pabillonis; Andrea Masala di Terralba, Ismaele Scano di San Vero Milis, Aldo Soro di Arcidano; Lucio Mele di Norbello; Alessandro Mestroni di Abbasanta; Francesco Musu di Abbasanta, Gianfranco Oggianu di Milis, Marco Orsolino di Abbasanta, Cristian Pili di Cabras, Emanuele Pinna di Abbasanta, Ivo Porcu di Borore; Massimo Oppo di Oristano; Antonio Perra di Abbasanta; Andrea Putzulu di Ghilarza, Matteo Tugulu di Ghilarza; Antonello Quirigoni di Macomer, Francesco Russo di Norbello, Maurizio Sedda di Ottana, Federico Solinas di Oristano, Gianfranco Soma di Ghilarza; Alessio Sanna di Ghilarza, Fabrizio Adriano Sanna di Abbasanta; Carlotta Vargiu di San Vero, Elvis Nicola Vargiu di Arcidano e Veronica Zucca di Ghilarza. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA