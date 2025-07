Spaccio di droga, fermato un 16enne 

Quando i carabinieri lo hanno fermato, di notte a Pirri, aveva con sé 35 grammi di hascisc e delle dosi di marijuana. Ma il sedicenne identificato dai militari aveva anche un bilancino di precisione e 80 euro: soldi, è l’accusa, ottenuti proprio con la cessione della droga. Così al termine degli accertamenti, il ragazzo – uno studente incensurato – è stato accompagnato a casa a disposizione della Procura per i minorenni.

Il persona della stazione di Pirri era impegnato in alcuni controlli nelle strade della municipalità. Gli atteggiamenti di un giovane hanno attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno deciso di fermarlo per una perquisizione. Anche perché nelle ultime settimane c’erano state delle segnalazioni su alcune attività di spaccio a Pirri con clientela molto giovane. Nell’operazione, i militari hanno sequestrato i tre frammenti di hascisc (per un peso di 35 grammi), un grammo di marijuana, il bilancino e il denaro. (m. v.)

