Un 37enne, Simone Lonardo, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, in seguito a un'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Flumini a Is Canaleddus. Insospettiti da un via vai nella pineta, i militari hanno seguito le persone scoprendo che l'attrattiva era lo smercio di cocaina. Lonardo aveva anche un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico, strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA