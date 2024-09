Spaccio di droga, 19enne in manette 

Quando gli agenti hanno fermato due giovani su uno scooter, per un controllo, uno ha avuto subito atteggiamenti sospetti. Così i poliziotti delle volanti lo hanno perquisito, trovando alcune bustine di cocaina. La verifica è proseguita nell’abitazione del diciannovenne e ha permesso di recuperare, nella camera da letto e nella dispensa, circa 700 grammi di cannabis, tre di cocaina, due coltelli ancora sporchi di sostanza stupefacente oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e 445 euro.

Il giovane, Federico Defraia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio. Il diciannovenne, incensurato, assistito dall’avvocata Teresa Camoglio, nel processo per direttissima ha ottenuto i termini a difesa ed è tornato in libertà: prossima udienza il 22 ottobre per la scelta del rito. (m. v.)

