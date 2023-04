Spaccio di droga: 18 condanne 

Nelle zone di San Michele, Is Mirrionis e nel quartiere Marina avrebbero operato, tra il 2017 e il 2018, due bande criminali specializzate nello spaccio di droga che sarebbero arrivate anche a consegnare lo stupefacente a domicilio con dei pusher utilizzati come “pony express ”. Questa l'ipotesi della Direzione distrettuale antimafia che ha ottenuto ieri mattina, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, diciotto condanne a pene comprese tra due anni e 10 mesi e 9 anni di reclusione per traffico di cocaina, hashish e marijuana. Ma rispetto a quanto ipotizzato dalla pm Rossana Allieri, che aveva sollecitato pene anche sino a 22 anni di carcere, il giudice Roberto Cau ha ritenuto che l'associazione a delinquere non trafficasse grosse quantità di stupefacente.

Le condanne

Le pene più pesanti sono andate ai cagliaritani Andrea Murru e Jonathan Prina, rispettivamente condannati a 9 e 8 anni di reclusione. Tre anni di reclusione sono stati inflitti a Stefano Brindonia (di Decimomannu), 5 anni e 2 mesi al cagliaritano Emanuele Di Pietra, 2 anni e 10 mesi a Michele Etzi (Quartu), 5 anni e 4 mesi a Maria Laura Fanni (di Cagliari ), 5 anni e mezzo a Roberta Fatone, 3 anni e mezzo a Filippo Gavazzeni, 4 anni e 8 mesi a Gianluca La Placa e 5 anni a Giulio Lecca, anche loro tutti residenti in città. Poi ancora 3 anni e mezzo di carcere sono stati inflitti al cagliaritano Mario Roberto Masala, 6 anni a Nicholas Marco Morello, 4 anni e 4 mesi a Giuseppe Pireddu, 3 anni a Benito Alessio Sanna e Ivo Serri, e 6 anni a Cristian Viola, anche loro tutti residenti in vari quartieri cittadini. Condannati infine a 4 anni e 3 anni e mezzo Vladimiro Soro e Alessandro Marini, entrambi di Sestu.

L'operazione

L'inchiesta della Squadra Mobile della Questura era stata ribattezzata "Marina Express" (dal nome del rione cagliaritano da cui era partita l'indagine). Al vertice dell'organizzazione – secondo l'ipotesi della Direzione distrettuale antimafia – ci sarebbe stato Andrea Murru che avrebbe gestito l'area di spaccio di via Tevere, avvalendosi della collaborazione di piccoli pusher e vedette Altro ruolo di spicco sarebbe stato quello di Pirina che, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe dato vita ad un proprio gruppo di piccoli spacciatori nel rione Marina Gli investigatori della Squadra mobile avevano ipotizzato che la banda si servisse anche di “pony express” per fare consegne a domicilio. I due presunti capi promotori, difesi dall'avvocata Herika Dessì, sarebbero stati dunque al vertice delle due rispettive bande specializzate nello spaccio a domicilio nei diversi quartieri.