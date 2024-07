Spaccio di cocaina nel circolo privato: i due gestori in manette, sequestrato il locale 

I movimenti sospetti in un circolo privato di Pirri hanno spinto gli investigatori della Squadra Mobile a svolgere dei sopralluoghi fino al blitz di venerdì notte: sono stati ritrovati 16 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e il libretto con nomi e cifre pagate. I due gestori, un 43enne e un 29enne, sono così finiti in manette. Assistiti dall’avvocato Fernando Vignes, sono stati processati per direttissima: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha concesso i termini a difesa con rinvio al 24 luglio, con l’obbligo di dimora nelle ore notturne per entrambi. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo.

L’operazione degli agenti della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, è iniziata grazie ad alcune segnalazioni che hanno indirizzato gli investigatori su un circolo ricreativo a Pirri. Dopo aver effettuato diversi servizi di osservazione, è scattato il blitz. La droga era nel ripostiglio dietro al bancone, mentre in uno dei bagni, sopra il box di scarico del wc, è stato trovato uno specchio con tracce di cocaina e due tessere in plastica, per l’assunzione dello stupefacente. Recuperati anche 250 euro e un’agenda con nomi e cifre. (m. v.)

