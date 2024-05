Spaccio di cocaina in casa: 52enne in manette 

Per diversi giorni si sono appostati davanti a una palazzina nel quartiere di San Benedetto. Hanno così individuato un appartamento usato probabilmente per lo spaccio di droga. Poi i Falchi della Squadra Mobile sono entrati in azione: un cliente è stato fermato con una bustina di cocaina e quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione, sono state sequestrate alcune dosi della stessa sostanza. Un 52enne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è scattata dopo alcune informazioni raccolte su una possibile attività di spaccio di cocaina a San Benedetto. Gli agenti, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, hanno individuato l’appartamento ed è così scattato il blitz. Sequestrate otto dosi di cocaina ma anche due bilancini di precisione, 80 euro in contanti, e il materiale destinato al confezionamento della sostanza. Dopo l’arresto disposto dal pm di turno, l’uomo (non pubblichiamo il nome perché ha alcuni problemi di salute) è stato processato per direttissima ieri mattina. Difeso dall’avvocato Ivo Loi, ha patteggiato una pena di un anno e duemila euro di multa. (m. v.)

