Spaccio di cocaina e marijuana: operaio agli arresti domiciliari 

Sorpreso in strada con quattro grammi di cocaina, un operaio è finito agli arresti domiciliari. È successo nella via San Martino a Quartu: un recupero che ha convinto i carabinieri della compagnia locale a perquisire anche la sua abitazione con sequestro di marijuana e materiale per il confezionale delle dosi.

Sotto accusa è finito Roberto Matta, 36 anni, residente a Quartu: l’uomo è stato fermato ad un posto di blocco con la cocaina, ritrovata nell’abitacolo della sua auto.

La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione con il sequestro di una trentina di grammi di marijuana; sono stati scoperti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 215 euro. L’indagato è finito agli arresti domiciliari. Ieri mattina è comparso di fronte al giudice che, in attesa della nuova udienza, ha disposto la scarcerazione dell’uomo con l’obbligo della firma in caserma a Quartu.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di prevenzione sul territorio con la mobilitazione dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Quartu con posti di blocco in città e a Flumini.

