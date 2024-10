Spaccio di cocaina, blitz in una casa: due uomini in manette 

Movimenti continui. Troppi per essere normali. Così gli investigatori della Mobile hanno iniziato a tenere sotto controllo un appartamento al Cep. E alla fine i Falchi hanno fermato un uomo appena uscito dall’abitazione: aveva due dosi di cocaina destinate, secondo le accuse, a un cliente. Così i poliziotti, in collaborazione con i cani antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, sono entrati nella casa: sequestrate 90 dosi di cocaina ed eroina, le bustine per confezionarle e denaro. Sono finiti in manette Sergio Segarelli, 51 anni, e Danilo Gatti (33).

I due sono stati processati ieri per direttissima. Il giudice ha concesso i termini a difesa: Segarelli (difeso da Marco Lisu) attenderà la nuova udienza ai domiciliari, Gatti (assistito da Angelo Schirru) ha ottenuto l’obbligo di firma. Indagato, ma in libertà, un terzo uomo.

L’operazione della Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Emanuele Fattori, è scattata al termine di alcuni giorni di osservazione. Dopo aver bloccato uno dei due uomini, che stava uscendo dall’appartamento, gli agenti hanno poi fermato anche il secondo: con i poliziotti già in casa, il complice ha aperto la porta d’ingresso con le chiavi per accompagnare due clienti in cerca di dosi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’abitazione era la base operativa per preparare le dosi vendute poi in strada o nel pianerottolo. Sequestrati anche 4.200 euro e un’agenda usata per la contabilità. Le indagini vanno avanti. (m. v.)

