Spaccio di cocaina, arrestato un 45enne 

Blitz antidroga dei carabinieri della stazione di Quartu. L’operazione, scattata nella mattinata di ieri, è si è conclusa con l’arresto di Valerio Porcu, 45enne cagliaritano, accusato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai militari, durante un servizio di perlustrazione, mentre cedeva una dose di cocaina a un 33enne, segnalato come assuntore. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di trovare 24 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, 770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, fissata per questa mattina.

