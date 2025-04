Spaccio di coca, mamme nei guai 

Avevano allestito un vero e proprio mercato della droga nell’abitazione di alcuni di loro, diventata luogo di riferimento per gli acquirenti in cerca di cocaina. Gli addetti alla vendita venivano ripagati con un compenso di cento euro al giorno, più un “regalo” in dosi di stupefacente. E quando era necessario spostarsi o si facevano accompagnare dalle madri, oppure utilizzavano anche i taxi. Una quotidiana, stabile e continua attività di spaccio al dettaglio di cocaina nel capoluogo è stata stroncata ieri dalla polizia di Nuoro, con sei misure cautelari.

Gli arresti

Dopo gli interrogatori di garanzia di venerdì, la polizia di Nuoro ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Elena Tres, hanno portato all’emissione da parte del gip di Nuoro, Mauro Pusceddu, dell’arresto in carcere per Gabriele Delogu, 20 anni ed Edi Sotgiu, 21 anni. Ai domiciliari invece Valentina Gungui, 43 anni, Paola Sotgiu, 53 anni, mamme rispettivamente di Edi e Gabriele, e Cristina Cuccu, 25 anni. Obbligo di dimora per il 19 enne Francesco Porcu. Gli arrestati sono difesi da Angelo Manconi, Antonio Cualbu, Adriano Catte, Pietro Soddu, Antonello Cao. Nell’indagine, coinvolte anche altre sei persone.

Le accuse

In una circostanza l’attività di spaccio, monitorata dalla sezione antidroga della squadra Mobile di Nuoro, dall’agosto dell’anno scorso sino alla fine del 2024, veniva fatta anche in taxi, in altri casi vicino ad una scuola elementare. Il gruppo, per consolidare l’attività di vendita e gestione dello spaccio, non esitava a minacciare, anche in modo violento, chi cercava di insidiare il loro “territorio”. A dicembre, Gabriele Delogu era finito in manette perché nella sua abitazione nascondeva una pistola modificata, quindi 17 grammi di cocaina, 3800 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Gli inquirenti avrebbero monitorato durante le indagini un importante quantitativo di cocaina, con decine di dosi vendute ogni giorno, consentendo l’accumulo di ingenti profitti. Gli altri indagati si occupavano di agevolare gli spacciatori, procurando nascondigli per i soldi o avvisandoli sulla presenza della polizia.

