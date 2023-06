Spaccio di coca e hascisc: 36 condanne 

In 15 hanno scelto la via del patteggiamento, concordato una la pena con il pubblico ministero Porcu che poi è stata ritenuta congrua dalla giudice. Si tratta di Daniela Aresu (4 anni e 6 mesi), Ramos Silvio Calderon (un anno e 10 mesi), Francesco Casu (3 anni e 2 mesi), Aldo Coiana (un anno), Mario Dessì (3 anni e 10 mesi), Fabio Garau (3 anni), Andrea Iuliano (4 anni e 10 mesi), Alex Manzo (2 anni), Christian Manzo (un anno e 10 mesi), Andrea Pecere (un anno e 10 mesi), Andrea Perra (3 anni e 8 mesi), Luigi Calogero Rindone (5 anni), Massimiliano Sarritzu (un anno), Omar Solla (3 anni) e Sebastiano Venuti (2 anni e 4 mesi).

Decine di condanne, patteggiamenti e rinvii a giudizi al termine dell’udienza preliminare per detenzione e spaccio di stupefacenti, ma è caduta l’accusa di associazione a delinquere che la Direzione distrettuale antimafia aveva mosso ai capi della presunta banda. Davanti alla giudice Elisabetta Patrito erano finiti in 45, accusati dal pubblico ministero Gaetano Porcu di aver messo in piedi un imponente traffico di droga nell’asse Spagna-Torino, capace di portare in Sardegna circa 500 chili di hashish e alcuni di cocaina ogni due mesi. Secondo l’ipotesi dell’accusa il gruppo aveva la testa a Pirri e nel quartiere di Sant'Elia, ma sarebbe stato capace di smerciare droga in vari grossi centri del Cagliaritano.

Decine di condanne, patteggiamenti e rinvii a giudizi al termine dell’udienza preliminare per detenzione e spaccio di stupefacenti, ma è caduta l’accusa di associazione a delinquere che la Direzione distrettuale antimafia aveva mosso ai capi della presunta banda. Davanti alla giudice Elisabetta Patrito erano finiti in 45, accusati dal pubblico ministero Gaetano Porcu di aver messo in piedi un imponente traffico di droga nell’asse Spagna-Torino, capace di portare in Sardegna circa 500 chili di hashish e alcuni di cocaina ogni due mesi. Secondo l’ipotesi dell’accusa il gruppo aveva la testa a Pirri e nel quartiere di Sant'Elia, ma sarebbe stato capace di smerciare droga in vari grossi centri del Cagliaritano.

I patteggiamenti

In 15 hanno scelto la via del patteggiamento, concordato una la pena con il pubblico ministero Porcu che poi è stata ritenuta congrua dalla giudice. Si tratta di Daniela Aresu (4 anni e 6 mesi), Ramos Silvio Calderon (un anno e 10 mesi), Francesco Casu (3 anni e 2 mesi), Aldo Coiana (un anno), Mario Dessì (3 anni e 10 mesi), Fabio Garau (3 anni), Andrea Iuliano (4 anni e 10 mesi), Alex Manzo (2 anni), Christian Manzo (un anno e 10 mesi), Andrea Pecere (un anno e 10 mesi), Andrea Perra (3 anni e 8 mesi), Luigi Calogero Rindone (5 anni), Massimiliano Sarritzu (un anno), Omar Solla (3 anni) e Sebastiano Venuti (2 anni e 4 mesi).

Le condanne

Tutti gli imputati con le accuse più pesanti che avevano scelto l’abbreviato sono stati assolti («perché il fatto non sussiste») dal reato associativo, tanto che alla fine le pene detentive sono state più basse rispetto a quelle chieste dal pm Porcu. Proprio contestando l’associazione a delinquere, il magistrato della Dda aveva ottenuto dal gip Giorgio Altieri l’arresto cautelare di molti degli imputati, ritenuti capi promotori e componenti della banda. Venutuno le condanne inflitte dalla giudice Patrito nei confronti di Matteo Atzeni (3 anni), Ivan Berosi (5 anni e 4 mesi), Juan Francisco Fernandes Bisono (5 anni e 4 mesi), Alessandro Boi (5 anni), Wilson Corso (4 anni e 8 mesi), Gianmatteo Cuccu (5 anni), Francesco Losito (6 anni), Elisabetta Masala (4 anni), Silvio Mascia (6 anni e 8 mesi), Maria Elisabetta Mattana (4 anni), Luca Mosole (8 anni), Antonio Nateri (3 anni e 4 mesi), Alberto Bartolino (8 anni), Giovanni Battista Pinna (2 anni), Marcello Pintori (4 anni e 8 mesi), Umberto Puopolo (3 anni e 8 mesi), Pierpaolo Serci (un anno e 6 mesi), Fabrizio Serra (4 anni e 8 mesi), Gabriele Tartaglia (6 anni), Fabrizio Virdis (4 anni) e Damiano Zucca (5 anni e 4 mesi).

I rinvii a giudizio

Al termine dell’udienza preliminare sono stati infine rinviati a giudizio Michele Andreuccetti, Antonio Agueci, Michele Cerusico, Andrea Grimaudo, Luciano Icalza e Bashkim Kulla. Per alcuni il dibattimento è già iniziato. Stralciate, infine, le posizioni di Domenico D’Isidoro (non è stato trovato perché irreperibile) e Daniele Scarafile (per un difetto di notifica dovrà essere ripetuta la chiusura delle indagini).

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata