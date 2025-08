Spaccio davanti al Municipio: denunciati 

La base operativa era nelle vicinanze del Municipio. E quando sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale hanno cercato di scappare, senza riuscirci. Così un 37enne del Gambia e un 34enne del Regno Unito sono stati bloccati: recuperati 14 grammi tra marijuana e hascisc e 400 euro. Per loro è scattata la denuncia per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il cittadino britannico è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’episodio è avvenuto lunedì sera in via Angioy. Una pattuglia dei motociclisti della Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Pierpaolo Marullo, ha notato i due uomini impegnati in qualcosa di sospetto. Il 34enne ha visto gli agenti e ha tentato la fuga. Entrambi sono stati fermati. La perquisizione ha consentito di recuperare le dosi di hascisc e marijuana (14 grammi) e 400 euro, soldi – secondo le accuse – che sarebbero il guadagno dell’attività di spaccio. I due sono stati fotosegnalati negli uffici della Polizia Scientifica e denunciati: con la collaborazione del Nucleo Cinofilo della Guardia di Finanza è stata effettuata anche la perquisizione (con esito negativo) nell’abitazione, a Cagliari, del cittadino del Gambia. (m. v.)

