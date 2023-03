Spaccio: condanne per 83 anni 

Il 10 maggio del 2018 il quartiere di Is Mirrionis si era svegliato molto prima dell’alba. Decine e decine di carabinieri avevano circondato le case parcheggio di via Timavo eseguendo quattordici misure cautelare e sgominando una banda specializzata nello spaccio. Un gruppo che aveva trasformato le abitazioni comunali in una centrale per la lavorazione delle dosi e la successiva distribuzione nei mercati della città. A distanza di quasi cinque anni l’operazione “Grande Fratello” dei militari della stazione di Sant’Avendrace è arrivata a conclusione con le sentenze passate in Cassazione: sono state confermate le pene in Appello per nove imputati con oltre 83 anni da scontare.

Nomi e ruoli

Sono stati gli stessi carabinieri di Sant’Avendrace, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Cagliari, a eseguire gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Corte d’Appello. Cinque le persone accompagnate nel penitenziario di Uta (o che si trovavano già lì per altre vicende): i due uomini alla guida dell’organizzazione, Federico Ciullo (33 anni) e Antonio Tedde (44) hanno avuto le pene più alte, rispettivamente a 14 anni e 8 mesi e a 15 anni e 10 mesi. In carcere sono finiti anche Melissa Carta (9 anni e 8), Michael Lattucca (6 anni e 10) e Valentina Tedde (7 anni e 7). Simone Pistis è ai domiciliari (10 anni e 8), Cristian Porrà è affidato ai servizi sociali (8 anni e 8) mentre Salvatore Cardia (4 anni e 8) è in attesa di conoscere eventuali misure o limitazioni. Una nona persona, che ha avuto la conferma della pena a 4 anni e 8 mesi, è deceduta. I ricorsi degli avvocati Marco Lisu, Ferdinando Vignes, Herika Dessì, Stefano Piras, Federica Atzeni, Marco Fausto Piras e Francesco Marongiu sono stati respinti.

Minorenni e ospedale

Le indagini erano iniziate già nel 2014. I carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, coordinati dal comandante Piero Meloni, avevano svolto una serie di accertamenti sulla presenza di diversi tossicodipendenti all’interno dei vialetti e dei giardini dell’ospedale Santissima Trinità. Si era così arrivati alle palazzine delle case parcheggio, usate come basi per lo spaccio. L’inchiesta, condotta dalla sostituta procuratrice Rita Cariello, è decollata poi grazie alle telecamere nascoste in un appartamento e nel cortile interno tra gli edifici. Gli appostamenti e le intercettazioni telefoniche hanno poi permesso di ricostruire l’organizzazione, arrivando alle due principali figure, Ciullo e Antonio Tedde, a capo dell'associazione a delinquere.