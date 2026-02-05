VaiOnline
Squadra Mobile
06 febbraio 2026 alle 00:21

Spaccio a Pirri e San Michele, quattro arresti 

Ottocento grammi di droga e 10mila euro in contanti. In manette sono finiti tre uomini, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti per reati simili: Mirko Locci, difeso dall’avvocato Sergio Pittau, Massimiliano Strazzera, difeso dall’avvocata Teresa Camoglio, e Romeo Todde, difeso dall’avvocata Federica Maccedda. Nel corso dell’operazione dei Falchi e della Squadra mobile della Polizia, coordinata dal primo dirigente Davide Carboni, è stato inoltre arrestato anche un quarto uomo, Salvatore Cardia, difeso dall’avvocato Marco Risu e su cui pendeva un decreto di cattura sempre per spaccio emesso dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale.

L’attività investigativa ha riguardato principalmente i quartieri di San Michele e Pirri, ma anche il comune di Quartucciu. Grazie al supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia, nello specifico i cani antidroga Abba, Cesar e Pyton, sono stati così individuati Locci, Strazzera e Todde, ritenuti coinvolti in una fiorente attività di spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati 600 grammi di hashish e circa 200 grammi tra marijuana e cocaina. Le sostanze erano in parte già suddivise in dosi pronte per essere vendute. Nell’abitazione di uno degli indagati è stato inoltre trovato un articolato sistema di videosorveglianza, composto da ben otto telecamere, verosimilmente installate al fine di monitorare costantemente l’area circostante e prevenire eventuali controlli delle forze dell’ordine. Gli arrestati, al termine dell’udienza di convalida per direttissima, hanno ottenuto i termini a difesa. (ro. c.)

