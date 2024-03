Spacciavano droga nell’alloggio popolare: coppia arrestata in un blitz della Squadra mobile 

Come base per lo spaccio di eroina, secondo la Questura, utilizzavano la casa popolare assegnata alla donna nel quartiere di Mulinu Becciu. Detenzione di droga a fine di spaccio è l’accusa che ha portato in cella la coppia: Daniela Cossu, di 59 anni, che era già affidata in prova ai servizi sociali per una precedente vicenda, e Giorgio Lecca, di 51, operatore ecologico, entrambi cagliaritani. Nell’alloggio, gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra mobile hanno sequestrato poco meno di tredici grammi di eroina, oltre 1.600 euro in contanti, un bilancino di precisione e bustine di cellophane che, secondo la polizia, erano pronte per essere utilizzate per confezionare le dosi pronte per lo spaccio. La droga e il denaro, hanno scritto nel verbale gli investigatori, erano nascosti in punti diversi dell’appartamento.

Da tempo la polizia sospettava che, in quell’alloggio a Mulinu Becciu, si spacciasse droga e gli appostamenti serali hanno confermato il continuo arrivo di tossicodipendenti, che entravano nello stabile e uscivano pochi minuti dopo. Per non pregiudicare l’operazione investigativa, la Squadra mobile ha deciso di non fermare gli acquirenti per controllare se avessero acquistato stupefacenti.

L’altra mattina i Falchi si sono appostati vicino all’auto di Daniela Cossu, e al suo arrivo l’hanno fermata: avrebbe detto che nell’appartamento non c’era nessuno e gli agenti hanno deciso di controllare. Poi ha chiesto di poter chiamare l’avvocato, ma un agente si è accorto che in realtà stava telefonando a Lecca e ha interrotto la telefonata. Aperta la porta dell’alloggio, anche l’uomo è stato ammanettato.

