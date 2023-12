Spacciava droga vicino al campo sportivo, arrestato un 19enne 

Aveva un piccolo giro di spaccio anche in trasferta. Ma un 19enne, originario di Pula e residente a Ghilarza, venerdì mattina è stato sorpreso dai carabinieri nelle vicinanze del campo sportivo: nello zaino aveva 100 grammi di marijuana, altri 300 già suddivisi in dosi sono stati ritrovati a casa e così per Alessio Macchis è scattato l’arresto. Ieri mattina il giovane, assistito dall’avvocato Ottaviano Cui, è comparso in Tribunale per la convalida del fermo e la direttissima (che proseguirà domani).

I carabinieri venerdì erano impegnati in un servizio di contrasto e prevenzione dello spaccio di droga, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani. E durante alcuni controlli nelle vicinanze del campo sportivo, i militari hanno notato i movimenti del 19enne che è stato fermato e perquisito. Nello zainetto aveva 102 grammi di marijuana, suddivisi in un due involucri di cellophane. A quel punto è scattata anche la perquisizione a casa e qui sono stati trovati altri 300 grammi di droga, già distribuita in dosi e pronta a essere smerciata nella piazza dell’Alto Oristanese. Macchis è stato arrestato e accompagnato in caserma in attesa delle decisioni del Tribunale. Ieri la giudice Cristiana Argiolas ha convalidato il fermo, il pm Andrea Chelo ha chiesto gli arresti domiciliari mentre l’avvocato difensore Ottaviano Cui ha sollecitato l’obbligo di firma. La giudice ha disposto l’obbligo di firma e di dimora a Pula. ( v.p. )

