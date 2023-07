Spacciava cocaina, arrestato 30enne  

Sorpreso a spacciare cocaina, un giovane di 30 anni, Riccardo Zucca, è stato arrestato dai carabinieri di Selargius: ieri mattina, l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per l’udienza. L’arresto è stato convalidato col giovane che è stato comunque subito scarcerato in attesa della nuova udienza, prevista per fine mese.

Secondo l’accusa, Zucca avrebbe ceduto una dose di cocaina ed un uomo: la zona era monitorata dai carabinieri che hanno bloccato il cliente perquisendo poi l’abitazione del presunto pusher. I militari hanno recuperato così una decina di cosi di cocaina (sei grammi), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 200 euro in contanti. Da qui l’arresto e l’udienza ieri mattina in Tribunale.

