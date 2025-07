Spacciatore bloccato in piazza del Carmine 

Andrà a processo per direttissima stamattina, un presunto spacciatore di droga arrestato sabato sera dagli agenti della Polizia locale in piazza del Carmine. È un 25enne del Gambia, che gli agenti hanno trovato in possesso di oltre cinquanta grammi di marijuana e di 225 euro in contanti, che gli investigatori ritengono essere il ricavato dalla vendita dello stupefacente.

Nella tarda serata di sabato gli operatori della Polizia locale hanno assistito a una vendita di marijuana. Quando li ha visti, l’acquirente è riuscito a dileguarsi anche perché l’attenzione degli agenti era concentrata sul presunto spacciatore, che è stato immediatamente bloccato. Non ha fatto resistenza. Dopo un controllo, gli operatori hanno scoperto che il gambiano è un immigrato irregolare perché il suo permesso di soggiorno è scaduto mesi fa.

