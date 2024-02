Spacciatore bloccato in auto dai carabinieri 

L’hanno osservato e seguito a lungo per le strade di Pirri, fino a quanto via radio è arrivato l’ordine di intervenire. È stato così che Federico Martis, 38 anni, di Iglesias ma di fatto domiciliato a Elmas, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale seguivano le sue mosse da tempo: in passato era stato coinvolto nel sequestro di cinque chili di ketamina.

Tre diversi equipaggi dei militari hanno imposto l’alt all’auto a noleggio a bordo della quale Martis stava attraversando Pirri. La perquisizione personale ha portato al sequestro di 54 grammi di cocaina e di 1.120 euro in contanti che, secondo gli investigatori, erano il ricavato della droga venduta fino a quel momento dal presunto spacciatore, che è stato dichiarato in arresto. Nulla è stato trovato nell’auto.

A quel punto, come prevede la legge, gli investigatori dell’Arma hanno perquisito l’appartamento di Elmas in cui l’uomo è domiciliato. Lì sono stati recuperati 393 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale vario utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Posti sotto sequestro anche quattrocento euro suddivisi in banconote di vario taglio.

A quel punto Federico Martis - che ha scelto di farsi assistere dall’avvocato Riccardo Floris - è stato trasferito nel carcere di Uta, dove attende il processo.

