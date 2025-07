Spaccia mentre era ai domiciliari: arrestato 

Era agli arresti domiciliari nell’ambito di una precedente inchiesta giudiziaria, ma secondo la polizia spacciava droga da casa sua. È stato così, dopo una perquisizione che ha portato al sequestro di soldi in contanti e stupefacenti, che il gruppo Falchi della Squadra mobile della Questura ha arrestato Riccardo Medda, di vent’anni.

Martedì pomeriggio gli investigatori motociclisti della Mobile, coordinata dal dirigente Davide Carboni, hanno fatto visita a casa del giovane in via Castelli per una perquisizione. Gli agenti hanno trovato - come hanno scritto nell’informativa inviata alla Procura della Repubblica del Tribunale - 21 grammi di cocaina, ottomila euro in contanti (ritenuti il frutto dell’attività di spaccio), bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. A quel punto, i poliziotti l’hanno arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio.

Il giorno seguente Riccardo Medda è stato condotto all’udienza in Tribunale, durante la quale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il suo arresto. Subito dopo, lo stesso Gip ha accolto la richiesta di patteggiamento a due anni di reclusione e non ha applicato a Medda alcuna misura cautelare.

