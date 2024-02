Spaccia droga Buona Sartiglia 

Droga, atti vandalici, risse e tanto alcol. Il Carnevale oristanese non si è chiuso proprio in un clima di festa. Un 25enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, circa dieci ragazzi sono stati denunciati per danneggiamento mentre la studentessa 17enne, ferita martedì sera nell’esplosione di una bomba carta, è ancora ricoverata al San Martino per le lesioni al braccio. E intanto esplode la polemica sulla gestione del piazzale del Tribunale, che nei tre giorni di festa è invaso da giovanissimi e il Comune valuta la possibilità del Daspo per chi sgarra durante la Sartiglia.

Droghe

Sulle bustine c’era pure lo slogan “buona Sartiglia”. All’interno ketamina, ecstasy e amfetamine pronte per essere smerciate nel piazzale del Tribunale. Un 25enne, originario di Narbolia ma residente a Oristano, aveva pensato a tutto e aveva confezionato le dosi per il Carnevale ma quella droga è stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Oristano in collaborazione con unità cinofile e i baschi verdi di Cagliari. I militari hanno arrestato Fabio Contini, già noto alle forze dell’ordine, mentre cercava di spacciare. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 150 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina, ketamina ed ecstasy e oltre 4mila euro in contanti. Ieri Contini, assistito dall’avvocato Rafaele Cocco, è comparso in Tribunale per la convalida dell'arresto. Il giudice Marco Mascia ha disposto l’obbligo di dimora notturno, la direttissima il 26 febbraio.

I disordini

Non sono mancate risse fra giovanissimi che avevano esagerato con l’alcol, inoltre sono state danneggiate una decina di auto in sosta e le vetrate di alcuni locali: sono scattate diverse denunce. Le forze dell’ordine inoltre stanno visionando i filmati delle telecamere, si cerca di individuare chi martedì sera ha lanciato la bomba carta vicino al liceo classico. Un vero ordigno che ha ferito una studentessa, dopo aver danneggiato il muro della scuola. La 17enne ha subito un intervento chirurgico a un braccio per le lesioni riportate, è sempre ricoverata.

I controlli

Le famiglie dei ragazzi intanto chiedono maggiori controlli, l’insegnante Daniela Corona va oltre: «Ormai il raduno al liceo classico è diventato un evento a tutti gli effetti e gli eventi pubblici vanno regolati, servono varchi e controlli». Il sindaco Massimiliano Sanna, che da settimane insieme a Questura, Carabinieri e Finanza era impegnato a definire anche gli aspetti della sicurezza, condanna l’accaduto. «Dispiace per questi fatti gravi provocati da qualche delinquente – osserva – Abbiamo organizzato eventi collaterali, concerti in piazza proprio per cercare di richiamare i giovani. Non vogliamo certo ghettizzarli lontano dalla festa. Per il futuro stiamo valutando un’ulteriore stretta, anche un regolamento e ordinanza che preveda il Daspo per chi sgarra durante la Sartiglia».

