Spaccia ai domiciliari: arrestato 

Era ai domiciliari per scontare una pena per spaccio. E proprio dall’abitazione di Su Planu Raimondo Medda, 41 anni, gestiva un market della droga, in particolare cocaina. Anche redditizio, visti i quasi 18mila euro sequestrati nel blitz di giovedì sera da parte dei Falchi della Squadra Mobile: oltre ai soldi sono stati recuperati 90 grammi di cocaina e l’uomo, conosciuto per i suoi precedenti specifici, è stato accompagnato direttamente in carcere come disposto dal pm Daniele Caria. Oggi, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, si terrà l’interrogatorio di garanzia con il gip Michele Contini.

La soffiata

Gli investigatori in borghese sono andati praticamente a colpo sicuro. Hanno ricevuto delle informazioni che indicavano un appartamento con un continuo viavai di persone. Movimenti sospetti nonostante nella zona ci sia la caserma dei carabinieri. I Falchi hanno così svolto dei controlli, attraverso appostamenti, risalendo alla casa dove si trovava Medda, ai domiciliari per una precedente condanna per spaccio. Giovedì è scatta l’operazione. Oltre al sospettato c’erano altre persone che si sono allontanate alla vista dei poliziotti in borghese. Il 41enne è stato bloccato ed è scattata la perquisizione. Sotto il letto, nella stanza dell’uomo, c’erano i soldi: 17.855 euro. In un comodino invece sono stati trovati due bilancini di precisione e quasi 90 grammi di cocaina, in parte già confezionata per essere ceduta. Medda, visti i precedenti specifici e avendo proseguito l’attività di spaccio nonostante fosse ai domiciliari proprio per quel reato, è finito in carcere a Uta. Oggi potrebbe raccontare la sua versione al giudice nell’interrogatorio di garanzia.

I precedenti

Medda non è un nome nuovo: nell’ottobre del 2020 è stato arrestato nella sua abitazione di Assemini, trasformata in un fortino con l’ingresso di casa chiuso con un portoncino blindato e protetto anche da un sistema di videosorveglianza. Gli investigatori erano riusciti comunque a entrare, recuperando 31 grammi di cocaina. L’uomo aveva patteggiato la condanna di quattro anni ai domiciliari. Successivamente si è trasferito a Selargius, nel rione di Su Planu.