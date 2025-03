Spaccate notturne e furti nelle attività del centro 

Vetrine spaccate e incursioni notturne con furto in diverse attività commerciali di Sant’Antioco. Il fenomeno, non nuovo, ha ripreso con maggiore insistenza nelle ultime notti e ha interessato almeno quattro attività commerciali. La notte scorsa, incursione nel bar “Aladin caffè” adiacente al centro commerciale Conad in via della Rinascita. Le immagini delle telecamere hanno registrato un individuo incappucciato che si è appropriato di circa quattromila euro tra soldi e sigarette. È riuscito a scappare a seguito del suono dell’allarme che ha attirato sul posto il titolare e i carabinieri. Poco prima il malvivente aveva tentato il colpo nel negozio “La rondine d’oriente” tra via Nazionale e via della Rinascita. L’intervento di un dipendente, però, lo ha fatto desistere e scappare. La notte precedente, sempre con le stesse modalità, furto con distruzione della vetrina all’ingresso del panificio Ghisu in piazza Repubblica. Due notti fa i ladri hanno fatto irruzione nei locali della pizzeria birreria Rubiu. Anche in questo caso si sono appropriati dei soldi contenuti nella cassa. Tutti i titolari dei negozi colpiti dai furti hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno ripreso le indagini per individuare l’autore dei furti.

