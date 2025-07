Spaccate le lapidi in memoria di Matteotti 

A pochi mesi dal centenario del suo assassinio, a Roma Giacomo Matteotti subisce un oltraggio sul lungotevere Arnaldo da Brescia. Il monumento al deputato socialista ucciso il 10 giugno del 1924 da una squadraccia fascista è stato danneggiato: due delle lapidi che ricordano la sua figura sono state fatte a pezzi, in particolare quella posta nel 1999 con la scritta “Uccidete me ma non uccidete la mia idea”. Trasversale lo sdegno del mondo politico, a partire dal governo. Ma la nipote di Matteotti, Elena, sollecita Palazzo Chigi. Manca una voce all’appello, dice, ed è quella della premier Giorgia Meloni: «Sarebbe doveroso, il minimo che possa fare. Ma dovrebbe andare contro tante cose». Plauso, invece, per i gesti del vicepremier Antonio Tajani e della Cultura Alessandro Giuli. Il ministro degli Esteri è stato tra i primi a reagire, esprimendo «sdegno» e dicendo: «Danneggiare la lapide di un italiano caduto per la libertà di tutti noi è un atto grave. Un attacco alla sua memoria che abbiamo l'obbligo di condannare». Giuli si è inchinato di fronte alla stele, l’ha spolverata e vi ha deposto un bacio con la mano: «Non è la prima volta che succede? Dovrebbe essere l’ultima». Hanno condannato l’accaduto anche i presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana.

