Spaccate e furti in centro, cresce la paura tra i commercianti 

Due spaccate nella notte tra martedì e ieri nelle strade dello shopping. Presi di mira un fast food del Corso e un negozio di abbigliamento in via Manno. Ingenti i danni con le vetrine dei locali in frantumi. Magrissimo il bottino di poche decine di euro. E in un blitz il ladro si è anche ferito, viste le tracce di sangue lasciate. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della compagnia.

Nel corso Vittorio Emanuele II qualcuno ha forzato, mandando in frantumi un vetro, la porta del Fat Joe Smash Burger. Probabilmente durante l’incursione il malvivente si è procurato un taglio perché erano presenti segni di sangue, come emerso durante il sopralluogo dei carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che non sia stato portato via niente. Restano i danni alla vetrata di una delle porte.

Bottino di pochi euro invece nel furto avvenuto in via Manno nel negozio Motivi. Anche in questo caso danni ingenti con la vetrata sfondata. E il ladro – o i ladri – sono andati via con il contenitore della cassa: all’interno poche monete perché nessun negoziante tiene somme ingenti nella propria attività. E tra i commercianti cresce la preoccupazione per i troppi episodi di micro criminalità in centro. (m. v.)

