Spaccata notturna al Caffè Divino, rubati alcolici e denaro 

Spaccata nel cuore della notte al “Caffè Divino”, il noto locale di via Carloforte: due ladri, secondo una prima e sommaria ricostruzione, avrebbero divelto la serranda e la vetrata d’ingresso riuscendo ad entrare nel ristorante. I malviventi sono poi riusciti a scappare con i soldi della cassa (meno di un migliaio di euro), bottiglie di alcolici ed alcune attrezzature dell’attività.

A denunciare ai carabinieri il furto è stato Massimiliano Tommassetti, chef e titolare del locale. I militari sono intervenuti e già nelle prossime ore potrebbero acquisire alcuni video ripresi dalle telecamere di sicurezza. I ladri, pare in coppia, sarebbero entrati dalla vetrata della cucina, fuggendo poi con una serie di costose bottiglie e anche con dei sigari. Dopo la querela, il titolare completerà anche l’inventario della merce rubata e sarà possibile effettuare anche una stima del danno subito. Quello avvenuto durante la notte in via Carloforte non è l’unico furto che si registra nella zona in questi giorni: la scorsa settimana era stata presa di mira un’altra attività in via Pola e, in precedenza, c’era stato un tentato furto in via Molise. Sull’episodio indagano i carabinieri.

