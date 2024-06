Spaccata nel negozio New Mondo Casa 

Nuovo furto con spaccata a Sestu. I ladri hanno colpito il grande negozio “New Mondo Casa”, situato sulla ex 131, non lontano dalla Corte del Sole. Il fatto è avvenuto in piena notte. I malviventi hanno agito con calma, e dopo aver spaccato il vetro di un’uscita di sicurezza, sistemando poi davanti pezzi di legno e cartone per nascondere l’effrazione.

«Sembra che avessero già deciso cosa rubare», ha spiegato Alessio Ma Hongxian, titolare dell’attività. «Hanno preso più di 250 euro dalla cassa, e oltre 200 euro di merce tra creme solari, prodotti contro gli insetti, disinfettanti, due miei cellulare e le chiavi di un’auto. Hanno anche spaccato il distributore di bevande e danneggiato i bagni». Un’amara sorpresa per un negoziante che lavora da anni qui finora senza problemi. Il negozio non ha telecamere ma quelle di alcune attività vicine potrebbero aver ripreso i ladri. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA