Spaccata nel centro storico, cresce l’allarme in città 

In quattro, con una mazza, hanno danneggiato la vetrina di un negozio del centro storico, ripresi dalla telecamera di videosorveglianza. Poi, quando è scattato l’allarme, sono scappati via. Una spaccata in via Gilbert Ferret, che segue le cinque rapine (tra consumate e tentate) e alcune auto incendiate nella notte. Tutto nell’arco di pochi giorni. Una sequenza di episodi che sta alimentando un crescente allarme sociale tra cittadini e operatori economici della città. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì quando una banda di vandali si è accanuta contro la vetrata di un concept store del quartiere antico. I malviventi non sono riusciti a infrangerla anche perché l’allarme li ha messi in fuga. Nella stessa notte c’è stata anche un’irruzione in un bar del Lido con il furto di poche centinaia di euro.

Sulla sicurezza è intervenuto il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde. «Non si può liquidare tutto come una coincidenza - afferma - il clima in città è cambiato nel giro di dieci giorni e l’allarme sociale è tangibile». Anche i Riformatori Sardi parlano di una sensazione di insicurezza ormai diffusa e chiedono al sindaco la presentazione di dati certi sull’andamento dei reati. «Da mesi la cronaca restituisce un quadro preoccupante - dicono - servono numeri verificabili, illustrati pubblicamente, perché le rassicurazioni non bastano più». (c.fi.)

