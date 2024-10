Spaccata la vetrina della friggitoria, allarme e disagi 

Il nuovo locale aveva aperto i battenti da pochi giorni in via Dritta. E ieri mattina i titolari hanno trovato un’amara sorpresa: qualcuno ha spaccato la vetrata dell’ingresso e danneggiato la porta, forse nel tentativo di mettere a segno un furto. Immediata la segnalazione ai carabinieri che stanno cercando di individuare il responsabile del gesto. I titolari della nuova friggitoria ieri di buon mattino, all’apertura dell’attività, hanno subito notato il vetro infranto. Subito hanno pensato a un atto vandalico ma come hanno spiegato gli investigatori non è’ da escludere che qualcuno abbia cercato di entrare nel locale in cerca del denaro anche se due giorni fa il locale era chiuso. I carabinieri sono subito intervenuti sul posto, adesso grazie anche ai filmati del sistema di videosorveglianza cercheranno di ricostruire i movimenti in via Dritta e risalire agli autori del gesto. La vetrata intanto è stata subito riparata.

Nelle ultime settimane i città sono stai messi a segno diversi colpi ai danni delle casette dell’acqua ma anche nei parchimetri dei parcheggi in struttura. Fra i commercianti c’è un certo allarme, le forze dell’ordine continuano con i controlli e la prevenzione.

