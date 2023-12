“Spaccata” in un negozio: un arresto 

Ha spaccato la vetrina di un negozio di kebab di via dei Mille, riuscendo ad entrare nell’attività da un foro di circa 50 centimetri e rischiando di ferirsi con il vetro. Una volta dentro ha afferrato il registratore di cassa ed è fuggito per le viuzze della Marina, ma è stato catturato dopo un breve inseguimento dagli agenti delle Volanti della Questura. Un giovane di origini africane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e, dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, è comparso ieri mattina davanti al giudice del Tribunale che ha convalidato il provvedimento.

Stando alle poche notizie filtrate a dare l’allarme sarebbero stati, giovedì notte, gli stessi negozianti della zona, quando hanno visto il ragazzo, di origini senegalesi, uscire dalla breccia che aveva ricavato nella grande vetrata dell’attività. Il ladro ha rischiato anche di ferirsi, visto che l’apertura era molto piccola e le estremità taglienti come lame. Nonostante tutto il ragazzo sarebbe riuscito ad afferrare il registratore di cassa e tentare la fuga, subito fermato dai poliziotti della Squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, che l’hanno inseguito a piedi. Poco prima un’altra spaccata era stata tentata in un ristorante della Marina, ma il tentativo di furto non è stato addebitato allo stesso giovane.

