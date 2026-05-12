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Sassari.
13 maggio 2026 alle 00:27

Spaccata in macelleria, rubata la carne 

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Pizzerie, parafarmacie, bar, e adesso anche macellerie. Continua l’onda lunga delle spaccate in città che stavolta, nella notte tra domenica e lunedì, si sono abbattute su un’attività commerciale in viale Caprera. I ladri hanno forzato la serranda, spaccando il blocco, e una volta alzata hanno fatto man bassa del contenuto alimentare del negozio non prima di aver infranto la vetrata di ingresso.

Non hanno trovato denaro ma il danno è stato lo stesso ingente. «Ci hanno portato via 5mila euro di merce - riferiscono i proprietari, Sebastiano e Alessandra - tra carni e formaggi. E ora siamo in grande difficoltà». Un’incursione inattesa su cui stanno indagando i carabinieri che, sembrerebbe, non potranno contare sulle immagini delle telecamere per risalire agli autori del gesto. «Nessuno ha visto niente e non ci sono impianti di videosorveglianza in giro”, precisa infatti la coppia, che lavora in viale Caprera da tre anni. «Dove sono i controlli?», lamentano poi, anche pensando ad altri vandalismi e furti accaduti lungo la strada. «A noi ad esempio- ricordano- hanno rubato la macchina in pieno giorno». Non si tratta purtroppo di un fatto isolato e, nelle vie parallele, più in basso, si sono verificati danni ad autovetture e ad altri esercizi, spesso per poche decine di euro. (e. f.)

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