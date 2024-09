“Spaccata” in farmacia:  tre ladri portano via  la cassa con 900 euro 

Hanno scassinato la serranda e spaccato la vetrata. Una volta all’interno della farmacia Rizzo di via Abruzzi, in tre hanno legato la cassa automatica per il pagamento con le banconote, riuscendo a portala fuori e caricandola su un mezzo usato per la fuga. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì. E si tratterebbe del terzo furto di questo tipo: ci sarebbe dunque una banda che prende di mira le farmacie (almeno altri due i furti simili commessi nel Cagliaritano) su cui sono al lavoro gli agenti della Squadra volante e gli investigatori della Mobile.

«Mi hanno svegliato di notte per dirmi che i ladri erano entrati in farmacia», racconta la titolare, Claudia Rizzo. «Sono passati dall’ingresso, dopo aver forzato la serranda e mandato in frantumi la vetrata. Hanno agito in modo rapido, prendendo solo il modulo che utilizziamo per i pagamenti in contante. Una cassa che pesa parecchio: per questo hanno usato delle corde per poi trascinarla all’esterno».

Un’incursione immortalata, in parte, dalle telecamere del circuito di sorveglianza: il video è già nelle mani degli investigatori della Squadra Mobile, al lavoro sul caso dopo il primo intervento degli agenti delle volanti nella notte del colpo. Le ricerche sono state quasi immediate ma la banda è riuscita a far perdere le tracce. Le indagini devono accertare che i tre colpi nelle farmacie di queste settimane siano opera dello stesso gruppo. (m. v.)

