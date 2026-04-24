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L’emergenza.
25 aprile 2026 alle 00:34

Spaccata in centro: «Danni per 10mila euro» 

Raid nel ristorante asiatico Don in via Sassari, frantumata la porta e rubata la cassa 

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Vetro della porta in frantumi e cassa automatica portata via. Per Ricky Fu Pihao, titolare del ristorante di street food asiatico “Don”, in via Sassari, quello di ieri non è stato un bel risveglio. «I carabinieri mi hanno avvisato poco prima delle 6 del mattino», racconta il giovane imprenditore di origini cinesi nato e cresciuto in Sardegna, «quando sono arrivato ho visto la vetrata della porta automatica a pezzi in terra. Abbiamo guardato in giro, ma hanno portato via solamente la cassa».

L’irruzione

Il bottino del raid, avvenuto secondo una prima ricostruzione intorno alle 5, alla fine è stato piuttosto magro: «Dentro la cassa c’erano circa 100 euro», dice Ricky Fu, «credo che nessuno ormai tenga più i soldi in cassa alla chiusura». I danni, invece, ammonterebbero a quasi 10mila euro. «Solo la cassa automatica costa 7mila euro», spiega il titolare del “Don”, «ma non la possono nemmeno rivendere». Il vetro della porta automatica è stato riparato subito, già nella tarda mattinata di ieri. «Ci siamo attivati subito per poter lavorare normalmente», aggiunge, «fortunatamente siamo assicurati, ora però dobbiamo pensare alle questioni burocratiche».

I timori

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il ladro o i ladri, secondo quanto ricostruito, avrebbero preso dal ristorante asiatico solamente la cassa automatica: «Non è nemmeno leggera, pesa 40 chili», precisa Ricky Fu, che ha denunciato l’accaduto anche con un video sui social dove è attivo e seguito, «hanno invece lasciato il salvadanaio con le mance e i vini». Tra gli altri danni c’è anche un tavolo rotto. L’episodio del “Don” si va però ad aggiungere a una già lunga lista: «Siamo preoccupati e la cosa peggiore è che tutto ciò sta succedendo in pieno centro», dice ancora Ricky Fu, «mi auguro che il Comune intervenga perché e faccia qualcosa per tutelare sia noi imprenditori sia i cittadini e i turisti. Questi casi purtroppo sono sempre più frequenti».

Solamente nella notte tra sabato e domenica, nel Corso Vittorio Emanuele II, era stato aggredito il titolare della pizzeria “Napul’é”, Luigi De Micco, facendo salire la preoccupazione per la sicurezza della zona. Recentemente, invece, erano state segnalate altre spaccate in centro: ai danni di “Fat Joe Smash Burger”, sempre nel Corso, alla “Locanda Manduca” in via Angioy e al negozio “Motivi” di via Manno.

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