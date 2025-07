“Spaccata” alla Crai, ma senza bottino 

Identico modus operandi, stessa auto utilizzata per cercare di portare via il bottino: il colpo fallito alla Crai extra di Pula somiglia a quello messo a segno nei giorni scorsi da una banda di malviventi nel centro commerciale Sant’Ignazio di Villacidro. Sono fuggiti a bordo di una Giulietta Alfa Romeo, i ladri che ieri, prima dell’alba, hanno utilizzato una Fiat Panda come ariete per penetrare all’interno della Crai extra, supermercato che confina con la Strada statale 195, per poi fuggire a mani vuote.

L’organizzazione

Per compiere la spaccata al supermercato di via Lamarmora, i ladri hanno rubato due auto: la Panda, utilizzata come ariete, in via Porrino, a Pula; e la Giulietta, sottratta al proprietario in una strada di Sestu. Per mettere a segno il colpo hanno aspettato che i dipendenti rimasti all’interno del supermercato sino alle 3,30 del mattino per caricare la merce se ne andassero, e poi hanno sfondato la porta a vetri dell’ingresso entrando in retromarcia con l’utilitaria. Inutili i tentativi di manomettere la cassa centrale, l’assalto al supermercato si è concluso con la fuga mentre l’allarme allertava le forze dell’ordine.

Le indagini

Sul tentativo di furto aggravato indagano i carabinieri della stazione di Pula, che ieri mattina hanno ascoltato i responsabili della filiale della Crai di Pula e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del supermercato. Il colpo fallito potrebbe essere collegato al tentato furto di un’altra Giulietta e di una utilitaria, ritrovate danneggiate nel parcheggio situato di fronte alla stazione del Corpo forestale: non riuscendo a metterle in moto, i ladri potrebbero aver deciso di cercare altrove per compiere il colpo al supermercato. Fiat Panda ancora ferma sul piazzale, e nastro rosso a delimitare l’ingresso da cui i ladri si sono fatti strada: ieri mattina i primi clienti della Crai extra hanno visto con i propri occhi quello che era accaduto da poche ore. Stefano Pigliacampo, capo area vendite del supermercato, spiega: «Abbiamo aperto nel 2019, e non era mai accaduto nulla di simile. I danni alla porta d’ingresso sono ingenti, hanno tentato di manomettere la cassa centrale ma non ci sono riusciti. Come accade tutti i giorni, all’interno del supermercato c’erano dei dipendenti che caricavano la merce, hanno lavorato sino alle 3,30: chi è entrato in azione seguiva i loro movimenti, visto che hanno tentato l’assalto un quarto d’ora dopo».