Spacca la vetrina di un negozio  e poi la porta di un bar del centro 

Momenti di paura nella notte scorsa a Decimomannu. Un giovane non ancora individuato dai carabinieri prima ha rotto la vetrina di una rivendita di caffè, poi ha spaccato il vetro della porta di un bar ed è riuscito a entrare nel locale. Tutto questo è avvenuto nel giro di pochi minuti attorno alle tre del mattino nella centralissima via Nazionale, ma l’autore del raid non sarebbe riuscito a potare con sé niente di valore.

Il rumore delle sassate, almeno cinque secondo il racconto di alcuni testimoni, ha però messo in allerta i vicini che si sono affacciati dalle finestre. Sentendosi in pericolo il giovane si è dato alla fuga. L'area dell’abitato di Decimomannu teatro di questo blitz è video sorvegliata: le immagini sono già state messe a disposizione delle forze dell'ordine.

«Spero che il colpevole venga individuato e che riceva la punizione che merita - dichiara Monica Vinci, titolare della rivendita di caffè - è frustrante lavorare e fare tanti sacrifici per poi dover vivere con l'ansia che qualche ragazzino ti rovini tutto».

La sindaca Monica Cadeddu, informata dei fatti, commenta così sui social: «Voglio manifestare la mia vicinanza, quella dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità decimese. Non siamo avvezzi a questo genere di notizie, faremo quanto possibile per favorire le indagini e assicurare i giusti provvedimenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA