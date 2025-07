Spacca il braccialetto elettronico: in manette 

La segnalazione è arrivata immediata alla centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia: i militari, arrivati a Is Mirrionis, hanno impiegato poco per rintracciare Mirko Fanni, 47 anni, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo le accuse, aveva danneggiato il dispositivo di sorveglianza, lasciando la sua abitazione.

Su disposizione del pm di turno è stato così arrestato per evasione e danneggiamento. Ieri mattina, difeso dalle avvocate Anna Maria Busia e Roberta Cannas, ha ottenuto i termini a difesa ed è tornato a casa, sempre ai domiciliari per la precedente misura cautelare. Appena dieci giorni fa era stato fermato per un tentato furto in casa di una persona che si trovava in vacanza a New York. Anche l’anno scorso era stato arrestato per evasione dai domiciliari. (m. v.)

