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Carbonia
27 luglio 2026 alle 01:08

Sp2,scontro tra auto: soccorsi due feriti lievi 

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Ennesimo incidente sulla strada Provinciale 2 nel tratto tra Carbonia e Portoscuso. Lo schianto è avvenuto tra una Fiat Punto e una Opel Corsa. Tanto spavento con la Punto che dopo l’impatto ha finito la corsa in cunetta, mentre l’Opel si è ribaltata sulla carreggiata. Immediata la chiamata alla centrale operativa che ha mandato il personale del 118 per due persone che hanno riportato ferite lievi. Sul posto anche i carabinieri della Radiomobile e della compagnia di Carbonia che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

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