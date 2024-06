«Sp2, i problemi sono ancora tanti» 

«La barriera di mezzeria è un fatto molto positivo dato che era prioritario ripristinare la sicurezza ed evitare nuove tragedie, ma c’è da affrontare anche il problema dei difficili accessi ad abitazioni ed aziende che si affacciano sulla Sp2 il cui tracciato impedisce le inversioni di marcia, costringe a dover macinare chilometri, sprecare carburante ed inquinare di più solo per raggiungere casa o per lavorare».

La sindaca di Villamassargia Debora Porrà si rallegra per l’imminente fine dei lavori d’installazione del new jersey sul tratto Villamassargia-Carbonia della Sp2, ma non rinuncia ad evidenziare i disagi rimasti. «Il problema non è stato affrontato: serve ragionare sulla scarsa funzionalità di questi accessi. Si potrebbe pensare a delle complanari (strade parallele alla principale che fungono da svincolo o raccordo) di cui potremo occuparci direttamente noi, ad esempio». Capitolo a parte quello della realizzazione della seconda rotatoria nel tratto massargese della Sp2, a pochi chilometri dalla scuola “Emanuela Loi” (e del rifacimento dei sotto-servizi lungo via Carbonia): si allungano i tempi per veder nascere la nuova infrastruttura all’altezza dello svincolo di via Puccini che dovrebbe rallentare e decongestionare il traffico in entrata al paese. Stanziando 250 mila euro il Comune si era portato avanti ultimando la progettazione ma ora si è affidato ad uno studio per un nuovo progetto: «Il vecchio - spiega Porrà - si basava sull’ipotesi di 1,5 milioni di finanziamento dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici che poi è salito a 2,5 milioni rendendo necessaria questa nuova progettazione. I costi del progetto saranno comunque coperti dal finanziamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA