Sovrapprezzi fuori controllo, altolà di Urso 

Nuove regole in vista per i cieli italiani. Dopo il tetto ai rincari dei biglietti dei voli per le isole introdotto il mese scorso col decreto Omnibus e fin qui ancora non rispettato, potrebbe essere in arrivo un altro intervento, questa volta sui costi nascosti. La necessità di una stretta sugli extra a pagamento, per esempio per la prenotazione dei posti a sedere o i bagagli, sarebbe emersa negli incontri del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, con i vertici delle compagnie aeree e delle associazioni del settore. Su questo aspetto, che fa lievitare i prezzi effettivi e li rende meno trasparenti, ci sarebbe stata, secondo il ministero, «una piena condivisione». Anche in generale, il presidente di Wizz Air, Robert Carey, ha registrato nell’incontro con Urso «un passo in avanti significativo» verso il miglioramento dell’accessibilità e della convenienza economica nel trasporto aereo, dopo i contrasti sul decreto omnibus. Le riunioni preparano il tavolo di settore che partirà il 19 settembre. Sono iniziate martedì con il presidente di Ita Airways, ieri i vertici di Aeroporti 2030, Wizz Air e AeroItalia. Mentre Oggi tocca a EasyJet, Neos e Assaeroporti. Con Ryanair, il confronto continua sul piano tecnico dopo il faccia a faccia di Urso con il ceo Eddie Wilson, all’inizio di agosto.

