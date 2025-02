«Sovranista? No Ho solo scansato inutili polemiche» 

Il Festival ecumenico di Carlo Conti, che manda in archivio i monologhi divisivi, seppellisce il gossip a colpi di normalità, spazza via i dissing ripulendo l'immagine anche dei rapper maledetti, è entrato già nella storia dell'Auditel: il 70.8 per cento di share centrato dalla gara delle cover è il risultato più alto di sempre. Oltre 13 milioni e mezzo gli spettatori, per una media di 12,3 milioni con il 65.4 per cento di share su quattro serate. Risultati che premiano uno show senza eccessi né polemiche, una formula che - ribadisce il direttore artistico - non è frutto di una scelta politica né di pressioni esterne.

«Ho cercato di fare un Festival come gli altri che ho condotto. La Rai è sempre quella, il faccio il giullare e non ho mai avuto pressioni o indicazioni su come fare il Festival», dice con forza Carlo Conti. «Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto tutti i grandi da Pippo Baudo a Mike Bongiorno. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l’attenzione sulle canzoni». E poi, «ho coronato due sogni: con me sul palco c'erano un mito della mia infanzia, Topo Gigio, e uno dei miei inizi, Roberto Benigni», scherza e incassa il pieno appoggio dell’azienda.

«Quest’anno si è tornati all'idea di un Sanremo tradizionale, momento di unione e non di divisione, racconto collettivo e non di conflitto», è il plauso dell’ad Giampaolo Rossi. «Un Festival sovranista? Ma quando mai», risponde il conduttore.

RIPRODUZIONE RISERVATA