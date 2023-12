Sovraffollamento in treno, il viaggio da Sassari si trasforma in un incubo 

«Un’indecenza». Così la garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu, commenta il viaggio in treno da Sassari e Cagliari di ieri sera. Un attacco a Trenitalia per «il sovraffollamento», come documentato con foto e video: tantissime persone a bordo, costrette a stare in piedi. Una situazione registrata fin dalla partenza: sotto accusa ci sarebbe la vendita di troppi biglietti rispetto al numero di vagoni effettivi.

Il risultato? «Un viaggio della speranza», è l’affondo della Puligheddu nel commentare anche la foto pubblicata su Facebook. «Treno sovraffollato, patito da Sassari alle 14,33 con uno stop lungo a San Gavino. Un delirio. Tra i passeggeri molto nervosismo. Una situazione paradossale». Poi l’arrivo verso le 19,50 a Cagliari.

Trenitalia aveva comunicato, nei giorni scorsi, che «per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Cagliari e Pabillonis nei giorni tra l’8 e il 10 dicembre i treni possono subire cancellazioni parziali o dell’intero percorso tra le stazioni di Cagliari e Oristano e le stazioni di Cagliari e Carbonia Serbariu/Iglesias». Inoltre sarebbe stata «prevista una riprogrammazione del servizio, con sostituzioni con bus ove possibile e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale».

