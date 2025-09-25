VaiOnline
Viale Buoncammino.
26 settembre 2025 alle 00:32

Sovraffollamento e pochi agenti: polizia penitenziaria in piazza 

La polizia penitenziaria è scesa in piazza in tutta Italia con una decina di presidi, tra cui quello sardo. In città la protesta si è svolta davanti all’ex carcere di Buoncammino, nell’ambito della campagna nazionale “Settembre in blu – Nel silenzio, una voce”.

Al centro della mobilitazione, i nodi da anni irrisolti: sovraffollamento, carenze di organico, straordinari non pagati e condizioni di lavoro sempre più difficili. «La situazione è critica – denuncia Roberto Melis, segretario nazionale del Consipe – i penitenziari sardi sono ormai una polveriera pronta a esplodere. Ci sono 63mila detenuti contro i 50mila posti e mancano oltre 18mila agenti. I concorsi non risolvono: chi entra spesso abbandona dopo poco, scoraggiato dalla durezza del lavoro e dallo stato di abbandono». A pesare, aggiunge, «ci sono aggressioni quotidiane e il fatto che il corpo che non è guidato dai suoi stessi appartenenti».

L’allarme è condiviso anche da Elettra Palmieri, capo dipartimento carcere e polizia penitenziaria, volontaria della Lega: «Le carceri sono in crisi profonda, manca personale qualificato e perfino la scuola di formazione di Monastir è stata smantellata dai Governi precedenti. Serve una riforma che restituisca dignità e valore alla polizia penitenziaria».

Durissimo il segretario regionale Gianluca Ghisaura: «Non sono garantiti i diritti più elementari. I colleghi devono poter tornare a casa senza passare dal pronto soccorso, avere i buoni pasto, ricevere le spettanze delle missioni e gli straordinari reali. Trenta ore di straordinari mensili poi diventano effettivamente cinque o sei, e gli altri vengono accantonati. Così non è più possibile andare avanti».

