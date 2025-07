Souvenir di guerra, interdetto un tratto di spiaggia 

Un poco gradito souvenir di guerra ha fatto scattare l’allarme ieri nella frequentata spiaggia di Mannena, a Cannigione. Il (presunto) residuato bellico è stato notato ieri attorno alle 14 in mare, a poca distanza dal bagnasciuga e ha mobilitato la Guardia Costiera, i Carabinieri, la Polizia e la Compagnia Barracellare, per impedire che qualche bagnante o imbarcazione si avvicinasse al punto del ritrovamento con rischio per sé e per gli altri. Il tratto di spiaggia è stato delimitato con nastro mentre la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha emesso ordinanza con la quale ha disposto, con decorrenza immediata e fino al termine delle operazioni, l’interdizione della balneazione e di qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, in tutta la zona di mare ricompresa nel raggio di 25 metri dal punto di ritrovamento. Il Comune di Arzachena, che ha invitato i bagnanti ad allontanarsi dall’area della spiaggia indicata nell’ordinanza, informa che la squadra degli artificieri interverrà sul posto nella mattina di oggi. Anche lo scorso anno c’era stato un ritrovamento simile. Durante la seconda guerra mondiale, data la vicinanza alla piazzaforte di La Maddalena, sono state diverse le operazioni belliche nella zona. (c.ro.)

